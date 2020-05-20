Взлетно-посадочную полосу отремонтировали в аэропорту Барнаул

Раньше запланированного срока завершен ремонт взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Барнаул имени Г. С. Титова, сообщили в министерстве транспорта Алтайского края. Изначально окончание работ было намечено на первые числа июня.

Дорожники обновили около 15 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия. Для этого организовали «технологические окна», чтобы не препятствовать взлету и приземлению самолетов. Как отмечает altapress.ru, начиная с 2018 года специалисты вместо ямочного ремонта стали обновлять по 1/6 части полосы, полностью снимая старое покрытие.

Напомним, в воронежском международном аэропорту планируют удлинить на 200 м взлетно-посадочную полосу, длина которой сейчас составляет 2,3 км. Работы одобрила Главгосэкспертиза. Также предусмотрено строительство стартовой аварийно-спасательной станции.