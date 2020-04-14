Youtube разблокировал видео обращения Путина

Глава государства указал, что увеличивается число заболевших. По его словам, определяющими станут ближайшие недели.

13 апреля Владимир Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом в стране.

Примерно через 40 минут видео было восстановлено.

Ранее Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре из-за блокировки обращения президента от 25 марта, размещенного на канале НТВ. Ведомство призвало иностранные компании соблюдать российское законодательство.

Как сообщили в компании Google, которая является владельцем хостинга, ролик был заблокирован по ошибке из-за ограниченных ресурсов, пишет ТАСС .

Видеосервис Youtube восстановил доступ к ранее заблокированному обращению президента России Владимира Путина к гражданам из-за ситуации с коронавирусом.

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