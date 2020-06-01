За сутки в Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

1 июня 2020     16
За сутки в Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу инфекции.

Новость дополняется

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь. 1.06.2020
Вести Севастополь. 1.06.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы: – Туристов на блокпостах в Севастополе начали тестировать на коронавирус. Как долго и где ждать результат? – …


В Севастополе детский приют открылся после ремонта
В Севастополе детский приют открылся после ремонта

Светлые и чистые комнаты, современное оборудование и удобная мебель. Новый медицинский и пищеблок. И сказочные факультеты. Сегодня у воспитанников и …


За сутки в Москве скончался 71 пациент с коронавирусом
За сутки в Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает оперштаб по контролю и …


Захарова раскритиковала действия властей США в адрес журналистов
Захарова раскритиковала действия властей США в адрес журналистов

Допуская притеснения журналистов стражами правопорядка, власти США нарушают законные права репортеров не только в соответствии с нормами международного права, но …


Раскрыто влияние коронавируса на доброту россиян
Раскрыто влияние коронавируса на доброту россиян

Пандемия коронавируса показала, что россияне готовы проявлять доброту по отношению к другим людям и реагировать на проблемы тех, кто оказался …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты