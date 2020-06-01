За сутки в Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу инфекции.
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Источник: Газета Известия
В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу инфекции.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
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Вести Севастополь. 1.06.2020. Выпуск 21:05
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