За сутки в России 76 заболевших COVID-19 скончались

За прошедшие сутки в России 76 человек, заболевших COVID-19, скончались. Об этом 4 мая сообщил оперативный штаб.

Днем ранее общее число заболевших коронавирусом достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 3 мая, в мире число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции за последние сутки выросло на 90 399. Общее количество заболевших составило 3 356 205. 238 730 человек скончались за все время эпидемии.

1 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус продлил режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса в мире. Режим ЧС действует с 30 января. Следующее заседание будет созвано в течение примерно 90 дней.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. За четыре с лишним месяца вызываемое им заболевание COVID-19 было выявлено в 212 странах мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.