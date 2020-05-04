За сутки в России 76 заболевших COVID-19 скончались

4 мая 2020     27
За сутки в России 76 заболевших COVID-19 скончались

За прошедшие сутки в России 76 человек, заболевших COVID-19, скончались. Об этом 4 мая сообщил оперативный штаб.

Днем ранее общее число заболевших коронавирусом достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 3 мая, в мире число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции за последние сутки выросло на 90 399. Общее количество заболевших составило 3 356 205. 238 730 человек скончались за все время эпидемии.

1 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус продлил режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса в мире. Режим ЧС действует с 30 января. Следующее заседание будет созвано в течение примерно 90 дней.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. За четыре с лишним месяца вызываемое им заболевание COVID-19 было выявлено в 212 странах мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе потушен пожар в многоквартирном доме
В Севастополе потушен пожар в многоквартирном доме

4 мая в 08:55 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу Севастополю поступила информация о пожаре в …


В Севастополе подвели итоги конкурса «Семья года»
В Севастополе подвели итоги конкурса «Семья года»

Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс традиционно был разделён на три номинации: «молодая семья», «многодетная семья» и …


За сутки в Крым с Украины прибыло 10 человек
За сутки в Крым с Украины прибыло 10 человек

Шестеро из них пытались проехать через пункт пропуска ночью. Об этом на оперативном штабе по вопросу предотвращения распространения коронавирусной инфекции …


В Крыму выявили ещё 6 больных коронавирусом
В Крыму выявили ещё 6 больных коронавирусом

Диагноз COVID-19 подтверждён ещё у трёх участников церковного хора из Сакского района. Всего из 15 участников пасхальной службы заболели шесть …


В Крыму источником коронавируса являются бессимптомные больные
В Крыму источником коронавируса являются бессимптомные больные

Бессимптомные больные являются источником распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Крым. Об этом рассказал на заседании оперативного штаба по контролю …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты