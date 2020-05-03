Заболевшая пневмонией Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

3 мая 2020     11
Заболевшая пневмонией Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

Народная артистка России Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса и рассказала о своем самочувствии.

Накануне телеведущая Дана Борисова сообщила о госпитализации Васильевой с подозрением на коронавирус.

«Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37.5-37.8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах», – написала артистка 2 мая в Instagram.

По ее словам, она вызвала скорую и отправилась в больницу на обследование. Однако весь масштаб эпидемии до этого актриса не представляла. Васильева отметила, что несколько часов ждала врачей и еще четыре – часа результаты КТ.

Актриса рассказала, что в настоящее время у нее подтвердилась двусторонняя пневмония, но не сильная, так что лечение она продолжит дома. Результаты тестов на COVID-19 будут готовы к 3 мая, но, по словам Васильевой, по всем признакам у нее – коронавирус.

«Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий… Я не придавала большого значения эпидемии. Да, я не ходила в гости и вообще максимально сидела дома.
Но выходила в магазин и выбрасывать мусор…А теперь я понимаю, что все это не шутки. И если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома!» – написала она.

По последним данным, в России выявили 124 054 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Погибли более 1,2 тыс. пациентов, выздоровели свыше 15 тыс. человек.

30 апреля впервые после выписки из больницы о своем здоровье рассказала народная артистка России Надежда Бабкина. Несколько недель певица боролась с тяжелом пневмонией.

Источник: Газета Известия

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