Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова

ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Информацию о задержании подтвердил адвокат Алексей Кирсанов.
По утверждению источников издания, Вершинина подозревают в мошенничестве.
Baza, в свою очередь, утверждает, что Вершинин якобы пытался «решить» вопрос с возможным уголовным преследованием криминального авторитета Васи Воскреса. Утверждается, что, по некоторым данным, речь идет о сумме в 300 тысяч долларов.
Источник: Лента.Ру