Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова

Baza , в свою очередь, утверждает, что Вершинин якобы пытался «решить» вопрос с возможным уголовным преследованием криминального авторитета Васи Воскреса. Утверждается, что, по некоторым данным, речь идет о сумме в 300 тысяч долларов.

По утверждению источников издания, Вершинина подозревают в мошенничестве.

ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина , адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова . Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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