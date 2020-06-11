Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России

11 июня 2020     26
Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России

Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако). Об этом сообщает ТАСС со сслылкой на адвоката задержанного Владислава Ткаченко-Кремера.

Гладилину в том числе инкриминируется участие в банде Гагиева.

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«В доме Гладилина в Мытищах сегодня ночью был обыск, который проводили сотрудники МВД по Московской области и Следственного комитета. Следственные действия в отношении моего подзащитного связаны с похищением сына Скрыпника. Гладилин подозревается в похищении человека (статья 126 УК РФ) и в настоящее время сотрудники областного СК ведут его допрос», — отметил адвокат задержанного.

В ходе обыска у Гладилина изъяли телефоны, компьютеры и флеш-накопители. По версии следствия, сообщение об угрозах на телефон Скрыпника было отправлено по его поручению. Адвокат уточнил, что его подзащитный сам является свидетелем по делу банды Гагиева.

7 июня Скрыпник заявил, что его сына Евгения похитили неизвестные. Следователи установили местонахождение подростка спустя 36 часов. За несколько дней до похищения Скрыпник рассказал ФСБ о поступающих его 17-летнему сыну угрозах. Подростку стали присылать СМС с текстом: «Передай отцу, если он не заткнет рот у Боева [фамилия одного из следователей по делу], то замолчит навсегда». Кроме того, была приложена и фотография главного киллера из банды Джако — Руслана Юртова, который сейчас находится в СИЗО.

Скрыпнику принадлежала московская гостиница «Арт Отель», которую банда Гагиева использовала как штаб-квартиру, поэтому мужчина был свидетелем многих встреч бандитов. На следствии он дал изобличающие показания на боевиков Джако.

По версии следствия, Аслан Гагиев создал свою группировку в 2007 году. В ее состав входили около 30 человек, которые совершили 60 громких убийств в Москве и на территории Северной Осетии.

Источник: Лента.Ру

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