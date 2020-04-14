Задержан предполагаемый виновник лесного пожара у Чернобыльской АЭС

14 апреля 2020     10
Задержан предполагаемый виновник лесного пожара у Чернобыльской АЭС

Национальная полиция Украины задержала одного из предполагаемых виновников лесного пожара у Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщили полицейские, им оказался 37-летний местный житель. Он сжигал мусор рядом со своим домом, после чего вывез тлеющие остатки костра за территорию поселка и высыпал на сухую траву. В результате этого загорелся сухостой и возник пожар. Когда мужчина обнаружил возгорание, то попытался потушить его самостоятельно. Однако это не помогло: огонь перекинулся на территорию леса, а затем и в зону отчуждения.

Ранее по факту поджога был задержан еще один житель одного из сел Киевской области. Он рассказал, что в трех местах поджег мусор и траву ради забавы, после чего «огонь ветром опрокинуло дальше».

С пожарами лесов на территории зоны отчуждения в Чернобыле борются вторую неделю. Огонь перешел на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции. Территории многих бывших сел рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. В тушении принимает участие авиация.

В 1986 году на Чернобыльской АЭС случилась авария, был полностью разрушен четвертый энергоблок. В радиусе 30 километров от станции было отселено более 115 тысяч человек, территория объявлена зоной отчуждения.

Источник: Лента.Ру

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