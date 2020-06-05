Задержание спецназом генерал-майора милиции за попытку убийства попало на видео

5 июня 2020     4
Задержание спецназом генерал-майора милиции за попытку убийства попало на видео

Задержание спецназом отставного генерал-майора милиции Александра Туривненко за попытку убийства своей невестки попало на видео. Ролик в пятницу, 5 июня, опубликовала «Комсомольская правда».

На кадрах видно, как полицейский спецназ врывается в здание, где находится заказчик покушения. Бойцы вбегают в кабинет. Задерживаемый растерян, его валят на пол, заламывают руки и заковывают в наручники. Туривненко заявляет, что не понимает причины визита силовиков. После этого следователь сообщает отставному генералу, что он задержан по подозрению в убийстве.

По версии следствия, отставной силовик занимал должность директора санатория в Кисловодске, собственником которого был погибший при странных обстоятельствах брат Туривненко. Санаторий унаследовал его малолетний сын, над которым бывший защитник правопорядка собирался установить шефство. Понимая, что жена брата имеет влияние на племянника и опасаясь, что она может помешать его планам распоряжаться наследием по собственному разумению, подозреваемый решил ее убить.

Для этого Александр Туривненко обратился к старому знакомому, которому предложил за убийство проживавшей в Санкт-Петербурге женщины 1 миллион рублей. О предложении киллер сообщил сотрудникам правоохранительных органов и дальнейшие события проходили под их контролем.

Подозреваемый передал сообщнику аванс на покупку оружия в размере 150 тысяч рублей. После чего сотрудники полиции тщательно загримировали жертву покушения. Увидев фотографию якобы расстрелянной невестки, мужчина передал киллеру оставшуюся часть гонорара и была сразу же задержан спецназом.

Следственный комитет России (СКР) возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Уголовное дело, утвержденное прокуратурой, направлено в суд. На денежные средства и имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 300 000 000 рублей в целях обеспечения иска потерпевшей.

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Источник: Лента.Ру

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