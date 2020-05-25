Задержание участников перестрелки в Москве попало на видео

25 мая 2020     15
Задержание участников перестрелки в Москве попало на видео

Момент задержания участников перестрелки на юге Москвы попал на видео. Кадры с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде одного из домов ЖК «Ясный» опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Пятеро мужчин в черном выломали дверь на подземную парковку и попытались сбежать от оперативника на лифте. На кадрах видно, как несколько участников перестрелки сначала удерживают дверь, чтобы к лифтам не смог попасть полицейский, а затем забегают в лифт.

Однако уйти от правоохранителя им не удалось: тот нажал на кнопку вызова лифта, который еще не успел уехать, и задержал находившихся в кабине троих мужчин. Еще двоим удалось скрыться.

Перестрелка произошла 24 мая на Каширском шоссе в столице. Сотрудники правоохранительных органов задержали восьмерых участников происшествия. Среди них есть как приезжие из северо-кавказских регионов, так и русские. Также стали известны личности трех задержанных.

Причиной инцидента стал конфликт между сотрудниками похоронного агентства GrandRitual. Руководители недосчитались крупной суммы денег в ходе рядовой проверки дочерней фирмы, офис которой располагается в Москве. Ревизоры приехали из Оренбурга в сопровождении вооруженной охраны, в итоге между представителями компаний произошла перестрелка.

Источник: Лента.Ру

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Задержание участников перестрелки в Москве попало на видео
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Момент задержания участников перестрелки на юге Москвы попал на видео. Кадры с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде одного из домов …



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