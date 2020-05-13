Захарова назвала условия лишения аккредитаций журналистов FT и NYT

13 мая 2020     11
Захарова назвала условия лишения аккредитаций журналистов FT и NYT

Лишение аккредитации журналистов изданий The Financial Times и The New York Times в России будет зависеть от публикации опровержения распространенной ими информации о занижении статистики по коронавирусу в РФ. Об этом 13 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что российское внешнеполитическое ведомство намерено обратиться к главным редакторам изданий с призывом опровергнуть публикации.

«Дальнейшие шаги в отношении Financial Times и New York Times будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение», — отметила она в эфире YouTube-канала «Соловьев.Live».

Накануне санкционные меры к изданиям призвали применить в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

В начале мая газета The Financial Times опубликовала материал, в котором говорилось, что по итогам апреля в Москве и Санкт-Петербурге на 2073 человека скончалось больше, чем в среднем за предыдущие пять лет. При этом от COVID-19 скончались всего 629 пациентов, а остальные случаи летального исхода якобы остались неучтенными. Аналогичная публикация появилась и в The New York Times.

В свою очередь, сведения американских журналистов опровергла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она заверила, что Россия не манипулирует официальной статистикой.

По состоянию на 13 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 242 271, в том числе 10 028 — за последние сутки. 48 003 человека вылечились. 2212 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

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