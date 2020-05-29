Захарова оценила прогнозы по возобновлению турпотока из РФ

Прогнозы по возобновлению туристического потока из России можно будет делать только после открытия границ и снятия ограничений по перемещению внутри некоторых стран. Об этом 29 мая в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Прогнозировать до открытия границ неправильно и опасно, это может привести к большим проблемам в будущем», — сказала она.

Прежде чем говорить о пассажиропотоке, важно установить новые требования к авиасообщению и обсервации. Ключевым фактором, который повлияет на решение об открытии границ, будет эпидемиологическая обстановка в каждой конкретной стране. Захарова добавила, что МИД России очень внимательно следит за ситуацией и выразила надежду на возвращение «привычного всем мира, наполненного путешествиями».

26 мая в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что россияне могут рассчитывать на то, что их отдых в этом году состоится, хотя и в необычных условиях на фоне пандемии коронавируса.

За день до этого премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не ездить за рубеж, чтобы исключить даже малейшую вероятность повторного завоза коронавируса в Россию. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах.

Внутренний туризм в России планируется открыть с 1 июня. Догузова уверяла, что абсолютно точно заработают санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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