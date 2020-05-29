Захарова оценила прогнозы по возобновлению турпотока из РФ

29 мая 2020     12
Захарова оценила прогнозы по возобновлению турпотока из РФ

Прогнозы по возобновлению туристического потока из России можно будет делать только после открытия границ и снятия ограничений по перемещению внутри некоторых стран. Об этом 29 мая в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Прогнозировать до открытия границ неправильно и опасно, это может привести к большим проблемам в будущем», — сказала она.

Прежде чем говорить о пассажиропотоке, важно установить новые требования к авиасообщению и обсервации. Ключевым фактором, который повлияет на решение об открытии границ, будет эпидемиологическая обстановка в каждой конкретной стране. Захарова добавила, что МИД России очень внимательно следит за ситуацией и выразила надежду на возвращение «привычного всем мира, наполненного путешествиями».

26 мая в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что россияне могут рассчитывать на то, что их отдых в этом году состоится, хотя и в необычных условиях на фоне пандемии коронавируса.

За день до этого премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не ездить за рубеж, чтобы исключить даже малейшую вероятность повторного завоза коронавируса в Россию. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах.

Внутренний туризм в России планируется открыть с 1 июня. Догузова уверяла, что абсолютно точно заработают санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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