Захарова оценила желание США помочь с устранением разлива топлива в Норильске

6 июня 2020     11
Захарова оценила желание США помочь с устранением разлива топлива в Норильске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила желание США помочь с устранением разлива топлива в Норильске в эфире передачи «Соловьев Live» на YouTube.

Захарова поблагодарила американскую сторону за предложение. Она отметила, что это уже второй жест доброй воли между странами — до этого были взаимные поставки аппаратов ИВЛ. «Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», — сказала она.

Ранее о готовности Вашингтона помочь России в ликвидации разлива топлива в Норильске заявил госсекретарь США Майк Помпео. Политик выразил сожаление в связи с аварией и предложил привлечь американских специалистов для проведения технической экспертизы на месте происшествия.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. По данным Генпрокуратуры, 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

Источник: Лента.Ру

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