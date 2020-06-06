Захарова ответила на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске

Россия благодарна американской стороне за готовность оказать помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала Владимира Соловьева в субботу, 6 июня.

По ее словам, это еще один жест доброй воли за последнее время, отметив, что ранее Вашингтон оказал поддержку Москве в ситуации с распространением коронавируса, когда поставил в РФ аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Еще один жест доброй воли, который показывает, что можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», — добавила дипломат, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео. Также Захарова отметила, что в ближайшее время МИД ответит Госдепу в Twitter.

6 июня Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы помочь России с ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Всего разлилось порядка 20 тыс. т нефтепродуктов, которые попали в две реки — Амбарную и Далдыкан.

Ростехнадзор не исключает, что причиной аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании могла стать изношенность оборудования. При этом официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов заявил, что разгерметизация резервуара произошла из-за просадки грунта.

3 июня президент России Владимир Путин провел совещание по ЧП и принял решение объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне ЧП.

В Росприроднадзоре заявили, что сумма ущерба будет зависеть от количества нефтепродуктов, которые удастся собрать во время операции по ликвидации последствий аварии. В свою очередь, ПАО «Норильский никель» сообщило, что полностью и за свой счет профинансирует все восстановительные работы.

По состоянию на 6 июня на месте разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске извлечено уже 890 т нефтеводяной смеси. В настоящий момент спасательная операция продолжается.