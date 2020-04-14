Захарова призвала США привлечь NYT к ответственности за статью о Путине

14 апреля 2020     1
Захарова призвала США привлечь NYT к ответственности за статью о Путине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США привлечь газету The New York Times (NYT) к ответственности. Так она отреагировала на статью, в которой вспышку коронавируса в Соединенных Штатах связали с кампанией, направленной на развал американского здравоохранения, за которой якобы стоит президент России Владимир Путин. Свое мнение Захарова опубликовала на Facebook.

По словам представителя ведомства, властям США следует привлекать к ответственности всех причастных к дезинформации о пандемии коронавируса. «Материал “Долгая война Путина против американской науки” — это шедевральная деза», — написала Захарова.

Ранее NYT опубликовала статью, в которой утверждалось, что российский лидер «играл важную роль в распространении фальшивой информации» о заболеваниях и эпидемиях — «это было частью его более широкого плана по дискредитации Запада и уничтожения врага изнутри».

Последние несколько лет регулярно обсуждаемой темой в американских СМИ было влияние российской стороны и Владимира Путина на политику в Соединенных Штатах. С конца 2016 года она касалась вмешательства России в президентские выборы. Москва эти обвинения отрицает.

Источник: Лента.Ру

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