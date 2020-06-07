Захарова прокомментировала протесты в США

7 июня 2020     17
Захарова прокомментировала протесты в США

В случае с массовыми беспорядками США столкнулись с последствиями тех же тезисов, которые они сами продвигали по всему миру. Об этом в воскресенье, 7 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах — это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что США продвигали по всему миру схожие идеи — «возможность дестабилизации обстановки, возможность игры на внутренних противоречиях, которые являются естеством любого государства и народа, которые нужно преодолевать на законных основаниях».

«Все то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами», — резюмировала Захарова.

Инцидент, вызвавший общественный резонанс в связи с произволом правоохранителей, произошел в конце мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейским поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль.

Правоохранители нашли предполагаемого нарушителя — им оказался 46-летний Джордж Флойд, повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания на его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание, а чуть позже скончался в больнице от асфиксии.

Смерть Флойда вызвала волну беспорядков в США, начавшись с Миннеаполиса, где он погиб. Мирные акции протестов быстро сменились погромами и мародерством.

Источник: Газета Известия

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