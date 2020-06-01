Захарова раскритиковала действия властей США в адрес журналистов

1 июня 2020     16
Захарова раскритиковала действия властей США в адрес журналистов

Допуская притеснения журналистов стражами правопорядка, власти США нарушают законные права репортеров не только в соответствии с нормами международного права, но и собственной Конституции, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, что мы видели, и в частности я говорю о российском журналисте, хотя почему мы должны отделять российских журналистов от зарубежных — то, что происходит сейчас в США в отношении всех журналистов — это не только нарушение их законных прав. Это в принципе нарушение как внутреннего американского законодательства, конституции американской, так и всех основополагающих международно-правовых документов», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Полиция американского города Миннеаполис, в котором идут протесты, применила против корреспондента «РИА Новости» в США Михаила Тургиева слезоточивый газ несмотря на то, что он предъявил удостоверение представителя СМИ. В МИА «Россия сегодня» потребовали от властей США расследовать этот инцидент.

В МИД России заявили, что они обеспокоены действиями полиции и применением резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей против журналистов. Посольство РФ в США направило в Госдеп ноту протеста в связи с данным инцидентом.

Вместе с тем губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц уже принес извинения журналистам, которые пострадали от действий сотрудников правоохранительных органов в ходе протестных акций.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался 25 мая после жестокого задержания полицейскими. 30 мая в штате впервые в истории была объявлена полная мобилизация нацгвардии для подавления беспорядков. В настоящее время протесты охватили и другие города в разных частях страны.

Источник: Газета Известия

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