Захарова рассказала о лучшем ответе американским «фейкоделам»

29 апреля 2020     5
Захарова рассказала о лучшем ответе американским «фейкоделам»

Вечером 28 апреля авиакомпания «Аэрофлот» осуществила вывозной рейс с россиянами из Тель-Авива, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что это лучший ответ «фейкоделам», которые говорили, что Россия бросила своих граждан.

«Хочется передать привет всем фейкоделам, особенно из американских СМИ, которые писали чушь о том, что из Израиля не будут вывозить и что Россия бросила больных детей», – написала дипломат в Facebook.

Захарова указала, что более 250 человек окажутся дома в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным дипломатов, большинство оказавшихся в Израиле россиян находились там с медицинскими целями.

Из-за распространения коронавируса Россия с 27 марта полностью прекратила международное авиасообщение.

24 апреля Захарова сообщила, что за первые две недели апреля с страну вернулись 6 тыс. граждан. С марта по апрель содействие в возвращении получили в общей сложности около 200 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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Захарова рассказала о лучшем ответе американским «фейкоделам»
Захарова рассказала о лучшем ответе американским «фейкоделам»

Вечером 28 апреля авиакомпания «Аэрофлот» осуществила вывозной рейс с россиянами из Тель-Авива, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, …



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