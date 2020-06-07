Захарова рассказала о попытках испортить отношения России и Чехии

Высылка российских дипломатических сотрудников не отвечает интересам Чехии. Об этом заявила в воскресенье, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, отношения двух стран целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.

«Это не нужно чехам. У населения, у народа этой страны, мне кажется, во-первых, есть право решать и выстраивать свое внутреннее отношение к России, к людям, которые живут в нашей стране, к ее повестке. Но ведь их никто не спрашивал», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне она отмечала, что Прага целенаправленно нанесла удар по ряду направлений сотрудничества с Москвой. Представитель МИДа подчеркнула, что высылка россиян будет учтена Россией в выстраивании отношений с Чехией.

Накануне чешский премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что страна объявила и.о. главы Россотрудничества в Праге Андрея Кончакова и сотрудника учреждения по фамилии Рыбаков персонами нон грата. По его словам, инцидент с ядом, который провезли на территорию Праги с целью отравить чешских политиков, нанес ущерб «доброму имени» России.

Речь идет об инциденте, произошедшем в мае. Тогда в чешских СМИ появилась информация, что некий мужчина с российским диппаспортом ввез в Прагу смертельный яд с целью отравления старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова.

Утверждалось, что это якобы был Кончаков. В результате чешские журналисты развернули травлю и антироссийскую кампанию, в адрес одного из дипломатов начали поступать угрозы. При этом Бабиш признал, что эта история была фейком и никаких доказательств ее правдивости никто не предоставлял.