Захарова возмутилась статьей Bloomberg о «не убитых COVID-19 русских»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью Bloomberg с названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».

На своей странице в Facebook 14 мая дипломат назвала очевидным тот факт, что в мире дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии.

По ее словам, генсек НАТО Йенс Столтенберг четко задал направление данной кампании, обвинив Москву и Пекин в распространении «большого количества дезинформации» с елью якобы изменить миропорядок.

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство «Блумберг» публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», – добавила она.

В последнее время в западных СМИ всё чаще появляются сомнительные материалы вокруг эпидемии коронавируса в РФ.

Так, в начале мая газеты The Financial Times и The New York Times опубликовали статьи о якобы занижении статистики смертности от коронавируса в России.

В качестве доказательств приводились данные по Москве и Санкт-Петербургу, согласно которым в апреле этого года от всех причин скончалось на 2 тыс. человек больше, чем годом ранее.

Эксперты указали на неккоректность такого сравнения, а МИД и депздрав Москвы категорически опровергли манипуляции со статистикой. РФ призвала издания к опровержению.

В настоящее время при 252 тыс. выявленных случаев заражения коронавирусом, скончались 2,3 тыс. Таким образом, смертность в РФ стала одной из самых низких в мире составив около 1%.

Глааврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, с чем связаны такие показатели.