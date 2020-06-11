Захарова заявила о необходимости актуализации диалога по ДСНВ

11 июня 2020     20
Захарова заявила о необходимости актуализации диалога по ДСНВ

Обсуждение продления Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДСНВ) между США и Россией необходимо актуализировать. Об этом в четверг, 11 июня, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вопрос о продлении действия ДСНВ как единственного пока еще работающего двустороннего инструмента контроля в сфере ядерных вооружений становится все более актуальным <…> С учетом значимости ДСНВ мы исходим из того, что двусторонний диалог по этой теме должен быть актуализирован уже в ближайшей перспективе», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в Москве придают большое значение контролю над вооружениями, руководствуясь ответственностью за судьбу мира, поддержание стабильности и безопасности.

По словам Захаровой, уровень и формат такого диалога с Вашингтоном зависит, прежде всего, от американской стороны.

Накануне источники The Washigton Post сообщили о готовности США окончательно выйти из ДСНВ. Однако собеседник издания отметил, что «на самом деле все варианты рассматриваются».

На прошлой неделе член комитета по иностранным делам конгресса США Боб Менендес внес законопроект с призывом к немедленному продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В начале мая президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон и Москва хотят достичь договоренностей по контролю над вооружениями.

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

Источник: Газета Известия

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