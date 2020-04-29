Захарова заявила о нежелании России обострять отношения с Чехией

Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила в среду, 29 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения Чехии в подготовке российскими дипломатами покушения на пражских политиков.

В ходе брифинга журналисты задали ей вопрос о том, можно ли охарактеризовать отношения между странами как напряженные. Как отметила Захарова, российская сторона этого не хочет и делает всё, чтобы подобного не было.

«Мы исходим из того, что эти отношения должны развиваться на взаимоуважительной основе, и для этого всегда были веские основания, и почему мы видим цепочку целого ряда действий иной направленности — у меня большой вопрос», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам дипломата, действия чешских СМИ и ряда политических и общественных деятелей страны вызывают недоумение, потому что проблемы, которые появляются в отношениях между странами, как отметила представитель МИДа, скорее всего, созданы искусственно. Она также подчеркнула, что чешские профильные структуры и ведомства должны предоставить факты или опровергнуть подобные заявления.

27 апреля чешское издание Respekt заявило, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, имевший в чемодане смертельный яд рицин. В статье утверждалось, что мужчина прибыл в посольство РФ, а его целью было отравление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к сносу памятника маршалу Коневу и присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова.

Данные о приезде некоего дипломата в тот же день подтвердил пресс-секретарь чешского МИДа.

МИД России назвал публикацию беспочвенными нападками и направил внешнеполитическому ведомству Чехии ноту.

Российское посольство категорически отвергло обвинения, указав, что ни один дипломат не прибывал в Прагу с марта.

«В связи с недавним заявлением пресс-секретаря МИД Чехии «фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат»<…> сообщаем, что фактом это на самом деле не является», — говорится в сообщении посольства в Facebook от 28 апреля.

3 апреля в районе Прага-6 был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Инициатор сноса памятника Коларж, заявил, что монумент будет передан в музей истории XX века. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление. В СКР возбудили дело по факту демонтажа, пишет «Газета.ру».