Захарова заявила об ожидании разъяснений от США в связи с выходом из ДОН

21 мая 2020     17
Захарова заявила об ожидании разъяснений от США в связи с выходом из ДОН

Москва ждет от Вашингтона разъяснений в связи с заявлениями о выходе США из Договора по открытому небу. Об этом в четверг, 21 мая, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Кроме публичной полемики, кроме публичных заявлений есть обычная нормальная практика соблюдения соглашений и договоров. Есть механизмы их реализации, а именно есть соответствующая комиссия, куда можно приходить и заявлять о своих претензиях. И есть еще и дипломатические каналы, по которым мы ждем соответствующих пояснений, разъяснений американской стороны, чтобы сформировать свое отношение к их позиции», ― подчеркнула она в эфире телеканала «Россия 24»

Ранее 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Договора по открытому небу. Американский лидер не исключил, что возможно заключение нового соглашения.

Однако американские конгрессмены раскритиковали решение главы государства.

Они подчеркнули, что выход США из договора ослабляет позиции страны в сфере национальной безопасности и изолирует ее от дел, поскольку договор будет продолжать свое действие и без участия Штатов. Также отмечено, что это решение лишает США полезного инструмента контроля над действиями России.

Директор департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД России Владимир Ермаков уже сообщил, что этот Договор — ключевой для обеспечения взаимного доверия в Евросоюзе и мире. В то же время дипломат заявил, что Москва имеет план Б на случай выхода Вашингтона из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (OБCE). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.

Источник: Газета Известия

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