Захватчик московского банка признал вину

23 мая 2020     14
Захватчик московского банка признал вину

Мужчина, который пытался захватить заложников в отделении Альфа-банка в Москве, признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

«Вину признаю», — сказал задержанный в ходе допроса.

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15:56 — Сегодня

О захвате отделения банка мужчиной в форме доставщика еды сообщалось ранее. Он зашел в помещение и заявил, что его сумка заминирована. В здании оказались заблокированы несколько человек, которых впоследствии вывели. По информации силовиков, захватчик требовал крупную сумму денег.

Позже личность мужчины была установлена — им оказался уроженец Нижневартовска, 34-летний Алексей Барышников.

Источник: Лента.Ру

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