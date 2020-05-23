Захватчика заложников в банке в Москве проверят на вменяемость

Мужчину, взявшего в субботу, 23 мая, заложников в отделении банка в Москве, направят на психологическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщается, что мужчина находится в неадекватном состоянии.

«В настоящее время он задержан, мужчина находится в неадекватном состоянии и будет направлен на соответствующую экспертизу», — отметил собеседник агентства.

Ранее в субботу стало известно, что мужчина взял в заложники не менее шести человек в отделении «Альфа-банка», расположенном на Земляном валу в Москве. Мужчина заявлял, что приведет в действие взрывное устройство, якобы находившееся у него в пакете, если не будут выполнены его требования.

На место происшествия выехал отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Как сообщил источник «Известий», сотрудники спецназа провели штурм здания и задержали захватчика. По предварительным данным, у злоумышленника при себе был муляж взрывного устройства.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографию злоумышленника.

В настоящий момент на месте ЧП работают следователи. Устанавливаются причины произошедшего.