Заксобрание Рио-де-Жанейро выступило за импичмент губернатора

Законодательное собрание бразильского штата Рио-де-Жанейро проголосовало за начало процесса импичмента в отношении губернатора Уитсона Уитцела, подозреваемого в коррупции. Об этом в среду, 10 июня, сообщает портал G1.

Инициатива принадлежит председателю собрания Андре Сесилиану, остальные члены поддержали его предложение единогласно.

При этом Уитцел заявил о своей невиновности и подчеркнул, что он сумеет сохранить должность губернатора.

«Я абсолютно спокоен за свою невиновность. Я был избран столпом борьбы с коррупцией, и я никогда не оставлял этот флаг. И это я смиренно продемонстрирую дамам и джентльменам», — отметил Уитцел.

В конце мая стало известно, что полиция обыскала резиденцию губернатора Рио-де-Жанейро в рамках дела о растрате средств, выделенных на борьбу с коронавирусом в штате. Уитцел сразу отверг все обвинения и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Бразилия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. По данным бразильского Минздрава, к 11 июня в стране зафиксированы 772 416 заболевших COVID-19, скончались 39 680 человек.