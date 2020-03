Запертый на карантин фотограф придумал способ поснимать моделей

Фотограф Алессио Альби (Alessio Albi) из итальянской Перуджи, запертый на карантин из-за пандемии коронавируса, придумал способ поснимать своих моделей. Снимки, сделанные с помощью веб-камеры и мобильных приложений, он публикует в своем Instagram-аккаунте.

Альби проводит фотосессии, делая скриншоты на ноутбуке через программу для видеозвонков FaceTime. Модели в свою очередь позируют для него из своих домов. За прошедшую неделю художник поснимал итальянок Элис Пагани и Кьяру Шельси, а также россиянку Алину Бобылеву.

Me and Alice @opheliamillaiss quarantined, separated by 200 km, just shot spontaneously trough the laptop webcam. Social distancing doesn’t mean stopping creating. We are lucky to live in an era that offers all the resources needed. Stay in. We’re in this together.

