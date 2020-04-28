Запуск фонтанов отложили в Калининграде

В Калининграде решили перенести на более поздний срок традиционный запуск фонтанов. Предполагается, что они начнут работу после 11 мая.

Обычно фонтаны в городе включают 1 мая. В администрации Калининграда отметили, что в этом году запуск решили отложить, чтобы не создавать массовых скоплений людей в период пандемии. Об этом пишет Калининград.Ru.

Новая дата запуска фонтанов пока не определена. Предполагается, что конструкции включат после 11 мая.

К новому сезону был проведен ремонт фонтана на площади Победы. Также к открытию готовы фонтаны в сквере у памятника «Мать-Россия», напротив драмтеатра, возле стадиона «Балтика» и другие.