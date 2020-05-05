Запуск госпрограммы по доступной аренде машин запланировали на июнь

Государственная программа «Доступная аренда», направленная на поддержание спроса на автомобили, вступит в силу с июня по всей России. Об этом во вторник, 5 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«До конца мая мы должны выпустить правила, и с июня начнем работать по этой программе.. Это будет сразу же по всей стране», — заявил министр.

В конце апреля замглавы Минпромторга Александр Морозов отметил, что программу «Доступная аренда», будут реализовывать банки и лизинговые компании; механизм аренды и ставка на стадии проработки. На осуществление программы выделено 2,5 млрд рублей.

Как указал замминистра, одним из вариантов реализации является создание в регионе крупной лизинговой компании или банка парка машин, который сможет удовлетворить любой запрос клиента, чтобы он мог брать автомобиль в пользование на нужный срок. При этом отмечается, что машины будут регистрироваться, обслуживаться и содержаться на балансе лизинговых компаний или банков, изъявивших желание поучаствовать в проекте.

По его словам, приоритетным вопросом является размер ставки доступной аренды, так как, с одной стороны, работа механизм аренды должна быть оперативной и без сбоев, а с другой стороны, ставка должна быть невысокой.

24 апреля президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития автомобильной промышленности предложил ряд мер, которые должны помочь отрасли в кризисный период. В число этих мер входят дополнительные госзакупки транспорта у автопроизводителей, а также поддержка программ льготного лизинга и автокредитования. По словам главы государства, именно автопром может стать одним из опорных при восстановлении всей экономики.