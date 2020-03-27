Зараженная коронавирусом пенсионерка вышла из комы и победила болезнь

Жительница английского города Сандерленд, графство Тайн-энд-Уир, вышла из искусственной комы и излечилась от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание The Mirror.

62-летняя Мэрион Джоллифф (Marion Jolliff) стала первым человеком, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию нового типа в городе Сандерленд после того, как в начале марта у нее появились похожие на простуду симптомы. Вскоре после этого ей стало тяжело дышать.

Зараженную пенсионерку госпитализировали, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

43-летний сын Джоллифф Ален (Alen Jolliff) рассказал, что сейчас его мать излечилась от пневмонии COVID-19, ее вывели из комы. «Сейчас ей гораздо лучше. У нас есть подтверждение того, что ее больше не лечат от коронавирусной инфекции», — сказал он.

При этом, женщина все еще не может самостоятельно дышать. «Ей провели операцию и вставили в шею трубку. Теперь ей гораздо легче дышать, но она все еще находится на искусственной вентиляции легких. Нужно, чтобы она начала дышать самостоятельно», — пояснил Ален.

Он захотел поделиться историей матери, чтобы дать надежду другим людям. Другие члены семьи Джоллифф самоизолировались на две недели, хотя у них нет никаких симптомов заболевания.

Ранее сообщалось, что 98-летний герой Второй Мировой войны из Великобритании выздоровел после того, как неделю назад его тест на коронавирус показал положительный результат. Бывший фармацевт Джек Боуден (Jack Bowden), которому исполняется 99 лет в мае, попал в больницу 16 марта, а уже в пятницу, 20 марта, вернулся в дом престарелых после успешного лечения.

Из-за новой коронавирусной инфекции в мире погибли более 21 тысячи человек, выявлено более 474 тысяч случаев заражения, из них около 115 тысяч закончились выздоровлением пациента.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.



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Источник: Лента.Ру