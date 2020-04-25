Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста ввели в кому

25 апреля 2020     11
Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста ввели в кому

Врачи поместили 23-летнего полузащитника «Монпелье» Джуниора Самбиа в состояние медикаментозной комы. Об этом сообщает The Sun.

Медики приняли такое решение после того, как состояние футболиста резко ухудшилось. 24 апреля стало известно, что хавбек поступил в отделение интенсивной терапии. Самбия был госпитализирован еще 20 апреля. Тест игрока на коронавирус оказался положительным.

Самбиа выступает за «Монпелье» с 2017 года. В его активе три гола в 66 матчах за клуб.

В марте тренер любительского клуба «Атлетико Портанде Альта» Франсиско Гарсия скончался в 21 год из-за коронавируса. У Гарсии было выявлено онкологическое заболевание, однако он умер после того, как сдал положительный тест на COVID-19.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На Сапун-горе найдены останки пяти красноармейцев
На Сапун-горе найдены останки пяти красноармейцев

Во время реконструкции Сапун-горы найдены останки пяти бойцов Красной Армии. Об этом сообщил директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.  Удалось …


#СтраницыПобеды: как советские войска штурмовали Берлин и добились капитуляции Германии
#СтраницыПобеды: как советские войска штурмовали Берлин и добились капитуляции Германии

17:30 RT Через 1400 дней после начала Великой Отечественной войны советские войска подошли к столице Германии. Берлинская операция, являвшаяся кульминацией …


В Карачаево-Черкесии скончались два пациента с коронавирусом
В Карачаево-Черкесии скончались два пациента с коронавирусом

17:32 В Карачаево-Черкесии зафиксировали два первых случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в своём Instagram заявил глава …


Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста ввели в кому
Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста ввели в кому

Врачи поместили 23-летнего полузащитника «Монпелье» Джуниора Самбиа в состояние медикаментозной комы. Об этом сообщает The Sun. Медики приняли такое решение …


Ведущую «Орла и решки» затравили за слова о домашнем насилии
Ведущую «Орла и решки» затравили за слова о домашнем насилии

Певицу и телеведущую шоу «Орел и решка» Регину Тодоренко затравили за слова о домашнем насилии в интервью Peopletalk на YouTube. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты