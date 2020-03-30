Заразившаяся коронавирусом модель рассказала о странном звуке из легких

Жительница Парижа заразилась коронавирусной инфекцией и рассказала, что ее легкие начали издавать странный звук при дыхании. Об этом сообщает издание Daily Star.

30-летняя модель Интан Клемент (Intan Clement) отметила, что сначала заболел ее партнер. Она предположила, что ее возлюбленный простудился, так как у него не было никаких других симптомов.

За день до того, как президент страны Эммануэль Макрон объявил национальный карантин, Клемент поехала с друзьями кататься на лыжах в коммуну Валуар. Во время катания ей стало трудно дышать, она почувствовала слабость. Модель предположила, что она просто не в форме, так как не каталась на лыжах десять лет.

На следующий день она и ее друзья вернулись в Париж. Из-за того, что на поезд не было билетов, им пришлось ехать на машине. Клемент было трудно дышать, она постоянно кашляла.

Позже она заметила, что из ее легких при дыхании доносится странный звук и связалась с врачом по видеосвязи. Врач предположил, что пациентка простудилась и порекомендовал ей принимать парацетамол. 20 марта Клемент решила обратиться за медпомощью очно. Оказалось, что она заразилась коронавирусной инфекцией нового типа. С тех пор она находится в больнице, к ней не пускают посетителей.

Модель рассказала, что никогда не думала, что заразится COVID-19 и не воспринимала инфекцию всерьез. Теперь она советует молодым людям не пренебрегать мерами безопасности, принятыми против распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что юрист из американского города Нью-Йорк, заразившийся коронавирусом SARS-CoV-2 и рассказавший о болезни в Twitter, попал в реанимацию. У него была высокая температура, и он страдал от мышечных болей.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру