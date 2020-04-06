Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали

6 апреля 2020     19
Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали

Премьер-министра Великобритании госпитализировали в воскресенье, 5 апреля, для проведения повторного тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает BNO News.

Собеседник агентства из Даунинг-стрит подтвердил информацию о госпитализации, подчеркнув, что эта мера связана с тем, что у премьера сохраняются симптомы болезни спустя 10 дней после подтверждения инфицирования.

Downing Street spokesperson: “This is a precautionary step, as the Prime Minister continues to have persistent symptoms of coronavirus ten days after testing positive for the virus” https://t.co/SBgqqVVnIV

— BNO Newsroom (@BNODesk) April 5, 2020

По информации «РИА Новости», Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких.

27 марта у 55-летнего Бориса Джонсона диагностировали коронавирус. Политик заявил, что заболевание у него протекает с легкими симптомами, поэтому он продолжит работать из самоизоляции.

При этом 3 апреля премьер поделился, что на фоне выздоровления у него сохраняется повышенная температура.

В свою очередь, беременная невеста Джонсона Керри Саймондс рассказала, что также провела неделю на самоизоляции с симптомами коронавируса. Она призналась, что встревожена ситуацией.

По данным Worldometer к 6 апреля, в мире зарегистрировано свыше 1,2 млн случаев заболевания, умерли более 69 тыс. человек, вылечились 261 тыс.

Источник: Газета Известия

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