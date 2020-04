Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали

Премьер-министра Великобритании госпитализировали в воскресенье, 5 апреля, для проведения повторного тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает BNO News.

Собеседник агентства из Даунинг-стрит подтвердил информацию о госпитализации, подчеркнув, что эта мера связана с тем, что у премьера сохраняются симптомы болезни спустя 10 дней после подтверждения инфицирования.

Downing Street spokesperson: “This is a precautionary step, as the Prime Minister continues to have persistent symptoms of coronavirus ten days after testing positive for the virus” https://t.co/SBgqqVVnIV

— BNO Newsroom (@BNODesk) April 5, 2020