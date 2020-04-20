Заразившийся коронавирусом футболист клуба АПЛ рассказал о страхе за жизнь

20 апреля 2020     21
Заразившийся коронавирусом футболист клуба АПЛ рассказал о страхе за жизнь

Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» Патрик Кутроне, вылечившийся от коронавируса, рассказал о протекании болезни. Футболиста, выступающего на правах аренды за итальянскую «Фиорентину», цитирует The Sun.

По словам игрока, в начале марта у него поднялась температура и появилась боль в горле, затем он прошел тест на COVID‑19, который оказался положительным. Кутроне отметил, что поначалу испугался за свою жизнь, а также за жизнь родственников и партнеров по команде, так как вирус «подлый, и о нем никто ничего не знает».

Однако через несколько дней форвард почувствовал себя лучше, а спустя несколько недель тест на вирус дал отрицательный результат.

Сейчас футболист вместе с девушкой находится дома во Флоренции, тренируется по индивидуальной программе и ждет возобновления чемпионата. Кутроне в нынешнем сезоне провел семь матчей в итальянской серии А, в которых сделал одну голевую передачу.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Из-за сложившейся ситуации ведущие футбольные лиги, включая итальянский чемпионат, приостановили розыгрыши.

Источник: Лента.Ру

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