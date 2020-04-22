Застрявшие за границей белорусы описали жизнь словами «только б не эвакуироваться»

Белорусские туристы, застрявшие в других странах из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, описали свою жизнь за границей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам путешественников, находящихся во вьетнамской Муйне, где режим самоизоляции уже снят, у них «все хорошо», и возвращаться на родину они не планируют, пока стоимость обратных билетов, предложенная государством, не снизится.

«Когда это случится — пока никто не знает. Мы даже шутим между собой — только б нас не заставили эвакуироваться насильно!» — заявила одна из них. В настоящее время перелет из Вьетнама в Минск стоит 950 долларов (72 тысячи рублей).

Собеседница издания также сообщила, что местные жители относятся к белорусам доброжелательно — бесплатно раздают маски, снижают стоимость аренды жилья и цены на продукты. Туристка заметила, что в настоящее время у нее на питание уходит четыре доллара (300 рублей) в день — «меньше, чем в Беларуси». «Так что на родину мы не особенно спешим», — заключила она.

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Как рассказал неофициальный координатор эвакуации белорусов из Индии Андрей Жалевич, часть граждан, которые должны быть вывезены из-за рубежа в ближайшее время, заявили, что не хотят возвращаться. По его словам, они ссылаются на разные причины, в том числе на завышенные цены возвратных рейсов.

Согласно последним данным, в Белоруссии COVID-19 заболел 7281 человек, умерли 58 носителей инфекции, из больниц выписаны 769 пациентов. В стране до сих пор не введены карантинные ограничения. Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно подвергался критике за это — в частности, 150 тысяч жителей направили петицию в ВОЗ с просьбой ввести карантин принудительно и заявлениями, что власть фальсифицирует статистику. Глава республики неоднократно отвергал подобные обвинения и выражал уверенность, что стратегия борьбы с эпидемией выбрана правильно.

Источник: Лента.Ру