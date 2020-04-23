Застрявшим на острове россиянам посоветовали «писать письма»

Российский турист, застрявший на острове Таити из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, описал сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».
«Знаете такую поговорку: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. (…) По факту на фоне того, что сейчас никто никому не выплачивает из-за форс-мажора, ничего не выплатят. Планировать какие-то рейсы… никто ничего не сделает», — заявил Дмитрий Муляр.
По его словам, в российском посольстве оставшимся за границей россиянам посоветовали «писать всем письма», например, представителям авиакомпании. Турист уточнил, что прибыл на остров еще месяц назад, 16 марта, и спустя десять дней должен был вернуться на родину, однако все перелеты без предупреждения были отменены. «С тех пор мы сидим здесь в ожидании нового рейса», — заключил путешественник.
22 апреля сообщалось, что более 100 застрявших на Мальдивах туристов обратились к российскому правительству с просьбой вернуть их домой. Изолированные на острове россияне, оставшиеся без денег, лекарств и средств гигиены, отправили коллективное письмо в администрацию президента, вице-премьеру Татьяне Голиковой, в МИД, Ростуризм и Росавиацию.
Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Для того чтобы вернуться на родину, им необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза.
.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
Источник: Лента.Ру