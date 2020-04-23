Застрявшим на острове россиянам посоветовали «писать письма»

23 апреля 2020     13
Застрявшим на острове россиянам посоветовали «писать письма»

Российский турист, застрявший на острове Таити из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, описал сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

«Знаете такую поговорку: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. (…) По факту на фоне того, что сейчас никто никому не выплачивает из-за форс-мажора, ничего не выплатят. Планировать какие-то рейсы… никто ничего не сделает», — заявил Дмитрий Муляр.

По его словам, в российском посольстве оставшимся за границей россиянам посоветовали «писать всем письма», например, представителям авиакомпании. Турист уточнил, что прибыл на остров еще месяц назад, 16 марта, и спустя десять дней должен был вернуться на родину, однако все перелеты без предупреждения были отменены. «С тех пор мы сидим здесь в ожидании нового рейса», — заключил путешественник.

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20:40 — 16 марта

22 апреля сообщалось, что более 100 застрявших на Мальдивах туристов обратились к российскому правительству с просьбой вернуть их домой. Изолированные на острове россияне, оставшиеся без денег, лекарств и средств гигиены, отправили коллективное письмо в администрацию президента, вице-премьеру Татьяне Голиковой, в МИД, Ростуризм и Росавиацию.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Для того чтобы вернуться на родину, им необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза.

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Источник: Лента.Ру

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