Здание краеведческого музея в Иркутске разрисовали неизвестные

В Иркутске вандалы разрисовали стены здания отдела природы Музейной студии областного краеведческого музея. Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор учреждения Сергей Супин.

Специалисты считают, что рисунки похожи на деятельность начинающих райтеров. Но, в любом случае, написал Ступин, это очень далеко от стрит-арта. Особенно неприятно то, что были расписаны афиши выставки музея о «Бессмертном полке».

Как пишет ИА IrkutskMedia, руководство музея подало заявление в полицию. К нему приложили видеозаписи с камер наблюдения.

30 мая сообщалось об осквернении Вечного огня в Нижнем Тагиле. Двое подростков подошли к мемориалу и затушили пламя водой из бутылки. Районная прокуратура проводит проверку.