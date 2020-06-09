Зеленский хотел заразиться коронавирусом для успокоения украинцев

9 июня 2020     8
Зеленский хотел заразиться коронавирусом для успокоения украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский хотел намеренно заразиться коронавирусной инфекцией, чтобы на собственном примере показать людям, «что это не чума». Об этом он заявил во вторник, 9 июня, изданию «Украинская правда».

По словам главы государства, он хотел на себе пройти этот этап, чтобы людям было легче. Зеленский предложил такой вариант, когда в стране был «момент депрессии».

«Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой (в офисе президента. — Ред.). И проживу это нормально», — сказал он. Зеленский отметил, что хотел, чтобы люди понимали, что ты можешь заболеть, это страшно, но это не чума, сообщается на сайте aif.ru.

«В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем», — цитирует президента RT.

Также глава государства добавил, что его семья не простила бы ему этот поступок, пишет «Федеральное агентство новостей». «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — заключил Зеленский.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире превысило 400 тыс. человек.

По данным Worldometer на 9 июня, в 216 странах количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире достигло 7 219 187. Зафиксировано 409 108 летальных исходов от COVID-19.

На Украине общее число выявленных случаев заболевания достигло 27 856 человек, умерло 810 пациентов, выздоровели 12 412.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Источник: Газета Известия

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