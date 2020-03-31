Зеленский и Меркель провели телефонный разговор

31 марта 2020     22
Зеленский и Меркель провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте украинского лидера во вторник, 31 марта.

«Стороны обсудили <…> практические меры, которые принимаются в обеих странах для противодействия пандемии. Было решено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, включая медицинские стандарты, которые внедряются для лечения болезни», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с инфекцией на Украине.

Также Зеленский рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в «нормандском формате».

Ранее во вторник стало известно, что правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.

26 марта на Украине ввели режим ЧС и продлили общенациональный карантин до 24 апреля. 29 марта президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса.

По данным Worldometers на 31 марта, на Украине зарегистрировано 549 случаев заражения коронавирусом, выздоровели восемь пациентов, скончались 13.

Источник: Газета Известия

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