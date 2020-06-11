Зеленский назвал самую большую беду Порошенко

11 июня 2020     21
Зеленский назвал самую большую беду Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко предлагал ему забыть все предыдущие конфликты и «делать что-то для страны». Об этом он рассказал в интервью «Украиной правде», видеозапись доступна в YouTube.

Зеленский заявил, что он не верит Порошенко и считает, что его самая большая беда состоит в том, что он до сих пор считает себя президентом Украины.

«До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто», — сказал Зеленский.

На вопрос журналиста, хочет ли Зеленский, чтобы Порошенко посадили в тюрьму, президент ответил, что человек должен «сидеть», только в том случае, если он виновен. «А за что “сидеть”, устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд», — резюмировал он.

10 июня Порошенко официально стал подозреваемым по делу о склонении главы Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. Экс-президенту грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Генеральная прокуратура Украины готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Источник: Лента.Ру

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