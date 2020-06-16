Зеленский подал в суд на художника за угрозы

16 июня 2020     10
Зеленский подал в суд на художника за угрозы

Президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на художника Сергея Пояркова за угрозы в его адрес. Об этом говорится в материалах Шевченковского районного суда Киева, передают во вторник, 16 июня, «Українськi Новини».

Дело рассмотрят 30 июня.

Как отмечает издание, в конце прошлого года Поярков в телеэфире полчаса оскорблял Зеленского, называл его «маленьким зеленым чмом», а отца президента — тупым.

Осенью 2019-го было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством Зеленскому против экс-главы добровольческого подразделения Вооруженных сил Украины «Марусины медведи» Маруси Зверобой. У нее дома прошел обыск. В суде активистка пообещала «выесть Зеленскому мозг». Недавно Зверобой в социальных сетях пригрозила, что украинского лидера «подвесят за ноги», как это «сделали с царской семьей», и посоветовала ему как можно скорее уехать в Израиль.

Источник: Лента.Ру

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