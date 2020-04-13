Зеленский пообещал $1 млн изобретателю вакцины от COVID-19

13 апреля 2020     19
Зеленский пообещал $1 млн изобретателю вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал $1 млн за изобретение вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в воскресенье, 12 апреля, рассказал замглавы минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от COVID-19 — Ред.), то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», — заявил Ляшко в интервью изданию «Левый берег».

Он также уточнил, что эпидемиологическая ситуация в стране развивается по оптимистическому сценарию, при котором за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения.

«По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии», — добавил замглавы минздрава.

Ляшко отметил, что пик заболеваемости коронавирусом на Украине прогнозируется примерно на 17 апреля при сохранении эффекта превентивных мер на том уровне, на котором он сохраняется сейчас.

«Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно», — указал он.

По данным минздрава на 12 апреля, всего на Украине зарегистрировано 2777 случаев инфицирования COVID-19, 83 человека скончались, 89 пациентов выписаны из больниц.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 12 апреля, в мире новым типом коронавируса заразились 1 790 573 человека, скончались 109 654 зараженных, из больниц выписаны 409 540 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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