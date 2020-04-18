Зеленский призвал украинцев забыть о комфорте и думать о выживании

18 апреля 2020     24
Зеленский призвал украинцев забыть о комфорте и думать о выживании

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан забыть о комфорте в период пандемии коронавируса и думать о выживании. К жителям страны он обратился в пятницу, 17 апреля, в эфире телеканала «Украина». Видеозапись опубликована в YouTube.

Зеленский подчеркнул, что в стране есть хлеб, масло, молоко и крупы. «Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет — вырулим. Если честно, я в этом уверен», — сказал украинский лидер. Он также отметил, с 24 апреля в стране планируется смягчить карантинные меры.

По словам Зеленского, украинцам пора возвращаться на работу. При этом глава Украины уточнил, что отмена ограничений возможна только в том случае, если ситуация не ухудшится.

Ранее сообщалось, что Украина поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлен 501 случай заражения. Общее число инфицированных, по данным на пятницу, 17 апреля, составило 4662.

Источник: Лента.Ру

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