Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум». Об этом во вторник, 9 июня, сообщает «ЛIГА. Новости».
Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не опубликованы.
В марте законопроект о всеукраинском референдуме был вынесен на обсуждение. Документ определял базовые принципы проведения плебисцита, регулировал правила подсчета голосов и оглашения результатов. Верховная Рада просила граждан ознакомиться с документом и прислать свои поправки.
Ранее Зеленский пообещал провести референдумы о вступлении Украины в НАТО и продаже сельскохозяйственных земель иностранцам.
Источник: Лента.Ру
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