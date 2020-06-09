Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум». Об этом во вторник, 9 июня, сообщает «ЛIГА. Новости».

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не опубликованы.

В марте законопроект о всеукраинском референдуме был вынесен на обсуждение. Документ определял базовые принципы проведения плебисцита, регулировал правила подсчета голосов и оглашения результатов. Верховная Рада просила граждан ознакомиться с документом и прислать свои поправки.

Ранее Зеленский пообещал провести референдумы о вступлении Украины в НАТО и продаже сельскохозяйственных земель иностранцам.

Источник: Лента.Ру