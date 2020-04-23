Зеленский заявил о наличии плана по выходу Украины из карантина

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у правительства страны есть четкий план по выходу из карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

«Я поддерживаю решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая. Это верный шаг, который базируется на аналитике Национальной академии наук и Министерства здравоохранения. У нас есть четкий план выхода из карантина», — сказал он в ходе обращения к гражданам страны в четверг, 22 апреля.

По его словам, сценарий состоит из пяти этапов, вскоре он будет озвучен. Также Зеленский отметил, что страна начнет выходить из карантина при двух ключевых условиях.

«Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину», — сказал он.

22 апреля кабинет министров страны из-за коронавируса продлил до 11 мая карантин, который действовал в стране до 24 апреля. В этот же день на Украине ввели электронный контроль соблюдения самоизоляции гражданами с помощью приложения вместо обязательной обсервации.

В рамках ограничительных мер власти запретили собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей.

Нельзя гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Требуется носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

18 апреля президент страны Владимир Зеленский подписал указ о создании на Украине фонда борьбы с коронавирусом. На финансирование выделили порядка $2,3 млрд. Средства пойдут на приоритетные направления для противодействия распространению инфекции.