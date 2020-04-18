Зеленского обвинили в некомпетентности и игре на камеру

18 апреля 2020     3
Зеленского обвинили в некомпетентности и игре на камеру

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова призвала президента страны Владимира Зеленского покончить с «фарсом». К украинскому лидеру она обратилась в видеоролике, который опубликован в ее Facebook-акккаунте.

Егорова раскритиковала главу государства за неисполнение предвыборных обещаний. Также она обвинила Зеленского в некомпетентности и игре на камеру. По ее мнению, украинский лидер думает только о том, как с утра нанести грим, доехать до съемочной площадки, отснять видеоролик, который был подготовлен профессионалами, и прочитать заготовленные тексты. «И мне кажется, что вам пора закончить этот фарс, который вы играете для всей страны и для всего мира», — написала Егорова.

В конце февраля опрос, проведенный аналитической организацией «Центр Разумкова», показал, что рейтинг Зеленского снизился почти вдвое — с 73 процентов на выборах в 2019 году до 40 процентов. Уровень доверия к президенту сократился с рекордных 79 процентов в сентябре 2019-го до 51 процента.

Источник: Лента.Ру

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