Зеленского обвинили в обмане избирателей

7 июня 2020     32
Зеленского обвинили в обмане избирателей

Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, так как не назначил новых людей на ключевые посты в государственных органах. Такое мнение высказала бывший министр юстиции Елена Лукаш, передает РИА Новости.

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00:04 — 23 мая

По ее словам, глава государства не оправдал доверия украинцев потому, что у власти остаются все те же люди, связанные с его предшественником Петром Порошенко и американским магнатом Джорджем Соросом. «Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами», — добавила она.

Лукаш привела в пример кадровый состав нацбанка, где, по ее мнению, нет ни одного нового лица. Экс-министр также подчеркнула, что сам Зеленский окружен крайне слабой командой, которая состоит из «профессиональных предателей».

Ранее почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола. О том, что Украина разваливается, заявили 46,1 процента респондентов. При этом на юге и востоке государства на этот вопрос смотрят пессимистичнее, чем на западе и в центральных областях.

Источник: Лента.Ру

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