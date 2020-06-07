Зеленского заметили в мясном отделе магазина и сняли на видео

7 июня 2020     10
Зеленского заметили в мясном отделе магазина и сняли на видео

Президент Украины Владимир Зеленский после прогулки на велосипеде с журналистами был замечен в мясном отделе супермаркета. Видео главы государства, совершающего покупки, опубликовала покупательница Людмила Архарова в своем Facebook.

«Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты… Держим дистанцию. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход… а в любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют», — написала она.

На лице Зеленского был защитный респиратор, а рядом стояла тележка с продуктами. Женщина отметила, что большинство посетителей не узнали президента. Ей же, в прошлом профессиональной журналистке, удалось незаметно снять его на телефон.

3 июня президент выпил кофе в помещении одного из кафе в Хмельницком, несмотря на то, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции пока размещение гостей в заведениях разрешено только на летних площадках.

Источник: Газета Известия

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