Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Японии

11 мая 2020     1
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Японии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в акватории Тихого океана в 17 км восточнее города Хитати в префектуре Ибараки, на острове Хонсю в Японии. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 02:59 мск понедельника, 11 мая, землетрясения имел координаты 36.60 градуса северной широты и 140.85 градуса восточной долготы, передает «Интерфакс».

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».

Ранее, 7 мая, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран. Эпицентр его находился на границе с провинцией Мазендеран. Самыми близкими городами к эпицентру являются Демавенд, Рудехен и Бумехен.

Источник: Газета Известия

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