Жена Малкина порассуждала о патриотизме мужа и назвала Америку домом

30 мая 2020     16
Жена Малкина порассуждала о патриотизме мужа и назвала Америку домом

Журналистка Анна Кастерова, жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина, порассуждала о патриотизме мужа. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Кастерова назвала вынужденной мерой получение хоккеистом гражданства США. По ее мнению, так паре было проще узаконить свои отношения. «Америка сейчас — его второй дом. Он здесь работает, зарабатывает деньги. О чем мы вообще говорим? Он отказался от России? Нет», — посчитала жена спортсмена.

В октябре прошлого года стало известно об американском паспорте Малкина. Позже 33-летний форвард сообщил, что гражданство Соединенных Штатов позволяет ему и его семье решать ряд бытовых и социальных проблем. Семья Малкиных проводит большую часть года в США.

Малкин — воспитанник магнитогорского «Металлурга», выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Во время локаута 2012 года форвард возвращался в «Магнитку».

Источник: Лента.Ру

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